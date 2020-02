“É a mulher mais madura com quem já estive”, diz Rômulo Arantes Neto sobre Cleo Pires

“É a mulher mais madura com quem já estive”, diz Rômulo Arantes sobre Cleo Pires

Foto: AgNews

Na noite desta quarta-feira (17), Rômulo Arantes Neto esteve na festa de lançamento da próxima novela das 19h, “Sangue Bom”, em São Paulo. Em entrevista à Contigo!, o ator falou um pouco sobre seu personagem na trama, Tito, e sobre o que tem em comum com ele.

“O Chico é desprovido de empatia e acaba magoando algumas pessoas, pode acabar sendo interpretado como vilão”, disse o ator, que completou: “Em comum com ele é o lado impulsivo, meu signo é aries com lua em leão. Sou muito implosivo, o que já fez as coisas darem certo e errado”.

Sobre o relacionamento com a atriz Cleo Pires, Rômulo ressaltou a maturidade dela e não quis dar rótulos para a relação. “Estamos vivendo o presente, é a mulher mais madura com quem já estive”, disse.

Já sobre as cenas em que Cleo dança na novela “Salve Jorge”, Rômulo elogiou a atriz pela sua performance: “ Acho que ela dança muito bem, se esforça muito”. (AR)