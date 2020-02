Duelo de titãs: Aguinaldo Silva X Manoel Carlos

Aguinaldo disse que as novelas de Maneco são voltadas para a elite

Foto: AgNews/ Divulgação

Em entrevista ao portal de notícias IG, na terça, 10, Aguinaldo Silva, autor de “Cinquentinha”, minissérie que estreia dia 8 de dezembro na Rede Globo, declarou que existem autores brilhantes, como Manoel Carlos, de “Viver a Vida”, que nunca escreveram um sucesso de audiência porque as novelas são mais voltadas à elite. Ele completou dizendo que as campanhas sociais que Maneco faz em suas obras estão “matando as novelas”. Aguinaldo falou ainda que falta a Helena, papel de Taís Araújo na trama global das 9, o componente racial. “Você não pode ter uma atriz negra na novela como se fosse uma branca”, provocou.

TITITI conversou com Manoel Carlos, que rebateu as críticas: “O que acontece é que escrevo sobre o que conheço suficientemente bem ou sobre as coisas com as quais convivi ou convivo. Por isso, minhas histórias se passam no Leblon (Rio), onde moro há anos, e trazem personagens com os quais eu poderia cruzar em minhas caminhadas diárias pelas ruas do bairro. Eu gosto de mostrar o cotidiano dessas pessoas, o dia a dia frugal e trivial que acontece na vida de todos nós. Claro que poderia escrever sobre qualquer outra coisa, não é essa a questão. Mas gosto mesmo de falar sobre aquilo que tenho intimidade”.

Ainda sobre o fato de seus folhetins sempre terem o Leblon, bairro da classe alta carioca como cenário, ele se defendeu: “As relações familiares e os sentimentos que unem ou afastam as pessoas são os mesmos, independentemente da classe social. Apesar de as minhas tramas serem ambientadas lá, acho fundamental que haja uma ligação entre o público e a história que estou contando. E isso sempre existiu nas minhas novelas, justamente porque falo de relações e sentimentos que são universais”.

Em relação a Helena, Manoel disse: “Eu entendo que haja um ruído. Mas a Helena não é mais superficial do que qualquer modelo. O mundo da moda é visto com preconceito. A própria Helena diz: ‘Todos nos consideram bonitas, magras e vazias’. A personagem cumpre esse papel”.