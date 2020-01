Drica Moraes ensina o filho a andar de patins

Drica Moraes aproveitou o domingo de sol (24) para levar o filho para uma voltinha na Lagoa Rodrigo de Freitas. A atriz foi flagrada ensinando Mateus a andar de patins. Olha a carinha de alegria do menino! E ele não desanimou nem quando caiu e foi amparado pela mãe.

Drica, que entrou no lugar de Deborah Secco em Verdades Secretas, já começou a gravar e aparecerá com um look diferente na trama. Para viver a sofrida Carolina, ela usará um aplique bem longo nos cabelos.

Logo na primeira semana da novela, Carolina levará um golpe daqueles: descobre que o marido, Rogério (Tarcísio Filho), tem outra família. E ao longo da trama, mais um baque vai acontecer na vida dela, já que sua filha Arlete (Camila Queiroz) irá se prostituir.

A trama das 23h estreia na segunda (8).