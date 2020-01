Drake tem microfone cortado em discurso no Grammy ao criticar a premiação

Drake levou o prêmio de Melhor Canção de Rap no Grammy 2019, que aconteceu na noite de ontem (10), por “God’s Plan“. O hit bateu recordes e ficou por muito tempo nos charts, sendo mais um sucesso absoluto em sua carreira.

Porém houveram controvérsias na hora de receber o prêmio. O rapper, que até então não tinha sido visto no evento, estava nos bastidores e subiu ao palco quando seu nome foi anunciado como vencedor da categoria. Drake fez seu discurso tendo como assunto principal a natureza do mercado musical e a relevância – ou melhor, a falta dela – de premiações como o Grammy.

Ele mandou um recado para os fãs e, ainda, aos indicados: “Eu queria que todos vocês soubessem que este é um esporte baseado em opinião e não baseado em fatos. Este é um negócio onde, às vezes, um grupo de pessoas pode não entender o que um garoto mestiço do Canadá tem para dizer, ou que o uma garota espanhola de Nova York ou um irmão de Houston”, disse.

Logo após, Drake começou a falar sobre o próprio evento quando teve seu microfone desligado. Ele dizia: “Se você tem pessoas que estão cantando suas canções palavra por palavra, se você é um herói em sua cidade natal, se você emprega pessoas, se há pessoas que saem na chuva e na neve, gastando seu suado dinheiro, para comprar ingressos para os shows, você não precisa disso aqui. Você já ganhou”.

Ao tentar emendar um “mas”, a produção do Grammy encerrou ali mesmo o discurso e partiu para os comerciais. A atitude obviamente se tornou polêmica, pois o rapper dissertava justamente sobre a irrelevância de precisar ganhar prêmios como este para reafirmar seu potencial como artista.

O microfone foi cortado logo após uma pausa no discurso (como muitas palmas da plateia), mas Drake não havia deixado o palco ainda, o que só reforça o fato de que seu discurso não tinha acabado. Antes de os comerciais serem chamados é possível ouvir o rapper falando “mas”, pois iria continuar sua fala.

Depois de tudo isso, o Grammy se pronunciou a respeito do ocorrido e afirmou que o microfone do rapper não foi cortado intencionalmente. Drake tinha feito uma pausa natural e que deu a entender aos produtores que ali teria encerrado sua fala. O comunicado oficial explicava ainda que a equipe perguntou a ele se queria retornar ao palco para terminar seu discurso e ele teria respondido que “estava feliz com o que disse e não tinha mais nada a acrescentar”.

Assista ao discurso de Drake e ao momento do corte do áudio: