A cantora Beth Carvalho provocou comoção pelo modo como a sambista de apresentou no palco do show realizado no último sábado (1º) no Rio de Janeiro. Por conta de fortes dores nas costas, a artista cantou deitada em uma cama.

Há anos a cantora convive com uma doença que compromete sua coluna. Em 2017, a sambista chegou a ficar internada para fazer um tratamento da região, segundo informações do jornal Extra.

A decisão de Beth de se apresentar, ainda que deitada, repercutiu na internet e levantou comentários do público, comovidos com o gesto.

Estou tendo uma oportunidade única!

Show da Beth Carvalho( fazendo o show DEITADA devido a coluna) mas cantando com todo o desejo!!!! Junto ao fundo de quintal!

Q beleza de show!!!!! pic.twitter.com/4N0StscFEs — Ronan Arantes (@RonanArantes) September 2, 2018

Beth Carvalho, uma artista que HA ANOS não precisa provar mais nada, fez um show DEITADA por conta de fortes dores na coluna.

Releia.

Sentiu??

Pois é.

Precisamos de um elogio maior que DIVA porque esse ficou obsoleto pra ela. — ig: @euandregabeh (@andregabeh) September 2, 2018

Parabéns Beth Carvalho, que mesmo deitada não deixou o Samba Cair… — Getulio Medeiros (@GetulioMedeiros) September 2, 2018

