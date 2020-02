“Dois Corações e Uma História” conta a vida de Zezé Di Camargo e Luciano

Capa de “Dois Corações e Uma História”,

lançado pela Abril, com o selo Contigo!

Foto: Divulgação

“Dois Corações e Uma História”, grande sucesso de Zezé Di Camargo e Luciano, empresta seu nome para o livro que conta toda a trajetória pessoal e profissional de uma das duplas mais queridas do País.

Lançado pela Editora Abril, com o selo Contigo!, a publicação traz um rico e amplo material editorial e fotográfico e é, literalmente, uma obra rara para os fãs dos cantores.

O trabalho é assinado pela jornalista Fernanda Santos.

Ela e uma equipe de reportagem da revista Contigo! acompanharam os artistas pela turnê “Duas Horas de Sucesso” no final de 2009.

Na ocasião, eles percorreram várias cidades ao lado dos famosos, inclusive no interior do País.

O resultado é uma coletânea de fotos, histórias e muita intimidade dos artistas.

Um dos destaques do livro, o show feito no Citbank Hall, no Rio de Janeiro, em 2008

Foto: Rafael Campos/ Reprodução

O resultado das 20 horas de música ao vivo, quase 6 mil fotos (feitas pelo editor Rogério Pallatta) e 16 horas de entrevistas com os irmãos está no luxuoso livro de 164 páginas, recheado de fotografias pessoais, histórias emocionantes e depoimentos dos artistas e de quem convive com a dupla.

Zezé Di Camargo em momento de lazer: ele não perde uma boa pescaria

Foto: Sérgio Zaus/ Reprodução

Zezé Di Camargo e Luciano também abriram sua fazenda É o Amor para um ensaio fotográfico exclusivíssimo, revelando a intimidade e os momentos de lazer dos cantores. O livro lançado pela Contigo! também não deixou de fora muitas informações sobre o filme “Dois Filhos de Francisco”, assim como a discografia dos artistas e a intensa relação com os fãs.