Discreta, Marília Pêra recebe homenagem da Mocidade Alegre

Na madrugada deste domingo (15), Marília Pêra foi homenageada pela escola de samba paulistana Mocidade Alegre. Apesar de ser o centro das atenções, a atriz manteve uma atitude discreta. Foi destaque em carro alegórico, chamou familiares e amigos para participarem, porém evitou se estender com a imprensa sobre o assunto. Deu breves declarações ao chegar, e saiu rapidamente do Anhembi após o término do desfile.

“Espero ser merecedora desta homenagem, e estou feliz de estar com as pessoas que amo”, limitou-se a dizer. Em entrevista recente à revista Contigo!, ela assumiu sua timidez fora dos palcos. “Não sou boa comunicadora se não tiver um bom personagem. Meu defeito maior, talvez, seja a introversão”, confessou.

À publicação, Marília também foi modesta ao comentar o samba-enredo que inspirou. “Na letra do samba, sou diva, sou dama, guerreira, sou tudo, todos os títulos que eles me dão. Eu recebi como um carinho em excesso, muito bem-vindo. Quase morri de chorar de tanta emoção”, contou.

*Com reportagem de Tainá Goulart