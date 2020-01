Diogo persegue personagem de ‘Bom Sucesso’ e rola um acidente fatal

Enquanto nas outras novelas temos os vilões sempre se dando bem, em ‘Bom Sucesso‘ veremos Diogo (Armando Babaioff) sofrendo uma série de revezes nas suas tentativas de se dar bem.

Após ser demitido por Eric (Jonas Bloch), seu antigo aliado no plano para acabar com a Prado Monteiro, Diogo decidirá ir tirar satisfações com o empresário. No meio da perseguição, Eric sofrerá um acidente grave e morrerá. A ida de Eric para o outro mundo não estava nos planos de Diogo, e ele acabará fugindo da cena do crime… mas acidentalmente sua carteira ficará por lá.

Será que Diogo vai ser culpado pelo acidente? Aí só conferindo o resumão de ‘Bom Sucesso’:

Segunda-feira, 23 de setembro – Diogo é demitido

Mesmo Alberto (Antonio Fagundes) pedindo desculpas de peito aberto, Eric não aceita e promete acabar com o empresário. Diogo se surpreende ao saber que Eric vai assumir as dívidas da editora. Para evitar que sua editora fique nas mãos do rival, Alberto cogita vender sua mansão.

Após ajudar o malvado, Diogo é demitido. Alberto avisa Marcos (Rômulo Estrela) que a demissão de Paloma (Grazi Massafera) foi devido à chantagem. Juuura?

Terça-Feira, 24 de setembro – Paloma consegue novo emprego

Alberto explica que ou demitia Paloma, ou ela poderia ser presa. Sabendo que a situação no país não está fácil, Paloma aceita trabalhar com Eric. Alberto encontra o livro que Eric escreveu, e confessa nunca ter lido. Do nada, Nana (Fabíula Nascimento) acorda na cama de Mário (Lúcio Mauro Filho).

Quarta-feira, 25 de setembro – Paloma se demite

Mário explica que ela passou mal, e que nada rolou entre eles. Alice (Bruna Inocencio) pensa em Waguinho (Lucas Leto), e depois a garota avisa Marcos que o rapaz pode depor a favor de Paloma. Após confrontar Eric, Paloma desiste de trabalhar com o empresário.

A costureira passa a investir no sonho de ser estilista. Nana inventa que dormiu na casa de Gisele (Sheron Menezzes), mas Diogo vai atrás da amante para descobrir a verdade. Já estamos sentindo aquele cheirinho de barraco familiar, né?

Quinta-feira, 26 de setembro – Estande na Bienal faz sucesso

Gisele explica que não sabe onde Nana passou a noite. Paloma tem a ideia de criar uma coleção e promover um desfile com os vizinhos. A neta de Alberto descobre a demissão de Paloma e informa ao avô.

A ideia de Alberto e Paloma dá certo e um bom público se reúne na Bienal do Livro. Waguinho explica que pode convencer Sinistro a depor a favor de Paloma. Marcos chega na Prado Monteiro quando Diogo e Gisele conversam naquele tom de vilões de novela mesmo:

Sexta-feira, 27 de setembro – Eric sofre um acidente

Diogo se esconde para não ser flagrado com sua amante. Eric começa a conversar com Nana e Diogo não gosta dessa situação. Uma pessoa da quadrilha avisa que Sinistro foi assassinado.

Eric ameaça contar para Nana a relação entre Diogo e Gisele. O empresário é perseguido por Diogo e acaba sofrendo um acidente.

Sábado, 28 de setembro – Diogo se encrenca com polícia

Após o acidente de Eric, Diogo foge do local. Ele só não esperava que havia deixado sua carteira cair lá. Alberto é avisado que Eric morreu. Alberto fica bem deprimido com a morte do inimigo/amigo.

Diogo pega a carteira perto do acidente, mas mente à polícia dizendo que é advogado de Eric. Alice concorda em ser a primeira no desfile da mãe. Marcos recebe um vídeo de Sinistro confessando que mentiu ao acusar Paloma. Uma notícia boa nessa novela, até que enfim!