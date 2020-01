Dia dos Pais: famosos e fashionistas fazem homenagens nas redes sociais

View this post on Instagram

Seu sonho era ser jogador de futebol . E ele quase conseguiu. Não fosse pela barriga. Me levava pros jogos , me deixava jogar e me fazia dormir narrando partidas de futebol nas minhas costas . Via todas as minhas peças . E as vezes só tinha ele. E ria de tudo com a mesma intensidade. Um dia eu disse "pai , não precisa ir hoje." Ele consentiu com a cabeça e depois soube viu a peça inteira atras da porta. Quando dizem que os homens são iguais eu não aceito. Difícil aceitar metades quando se tem um pai inteiro em casa. O homem mais honesto que eu já conheci. Mais trabalhador e íntegro. Que ama a família e protege a minha mãe de tudo. Eu sinto a sua proteção, pai. Eu sinto seu amor em tudo que eu faço. E levo seu abraço forte comigo pra me dar forças também. Hoje eu Quero te proteger . Poder retribuir tudo que vc me deu, para que consiga descansar e ter paz. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter a chance de cuidar do futuro de vocês. Eu cuido. Pode deixar. Te amo! Te admiro! E te acho o homem mais foda que já conheci! E te conheço tanto que vc vai ficar puto que eu escrevi a palavra foda. E mais puto ainda pq eu escrevi a palavra puto.