Dedicada, Simony posta foto antes de treinar

View this post on Instagram

Essa semana começamos um treino que "Pelo amor de Deus" você pede pra sair. Imagina um troço que queima, e arde, agora multiplica. Esse anjinho ai, não deixa a gente respirar. Pedi para que ele explicasse como é o treino. 😰😰😰😰😁😳💪 @ptgustavo: hoje a Simony está em uma fase que chamamos de "estímulo metabólico". Algumas características do treino são: Repetições acima de 12, intervalos de 45 a 120 segundos e cadência (tempo em que você leva para executar 1 repetição) priorizando a fase concêntrica (onde o músculo é encurtado). Neste tipo de treino, essas variáveis como "Repetição, tempo de descanso e Cadência" tem como objetivo, promover um maior acúmulo de metabólitos local (músculo que está sendo trabalhado) aquela ardência clássica do treino, entende?! Pode ter certeza que no final do treino vai ter gente reclamando. #somosVS