Deborah Secco: “eu levo desaforo para casa”

Deborah Secco já confessou: não curte baladas

Foto: Maurício Melo

O oposto de Natalie

Morre de vergonha do figurino de Natalie, em Insensato Coração. Mas quis interpretá-la justamente pela personalidade oposta à dela.

Corpo de top model

Para aparecer sarada na novela, malha pesado há um ano. Porém, não curte e prefere ser magrela.

Complexos

Quando fez a novela Suave Veneno (1999) ela achava que tinha corpo feio e pernas finas!

Barraqueira?

Acredite: Deborah costuma levar desaforos para casa! Quando provocada em algum lugar, prefere ir andando e fingir que não ouviu. Normalmente, é sua irmã mais nova, a advogada Bárbara Secco, quem tira satisfação e a defende.

Inesperado: casada com Roger, nunca pensou em se unir a um jogador de futebol

Foto: Juliana Coutinho

Maria chuteira na TV

Em 1999, Deborah foi a Marina de Suave Veneno. Na trama, fazia de tudo para se casar com um jogador de futebol. Na vida real, garante, nunca se imaginou envolvida com um. No entanto, ao conhecer o marido, o craque Roger Flores, percebeu que eram sintonia pura.

Ciúme sob controle

Quando se trata do maridão, a loira se declara ciumenta. Mas, jura, tenta controlar-se ao máximo! Ela diz, ainda, que gosta de estar na relação por amor e não por dependência entre os parceiros.

Nada de badalações

A estrela já confessou: não curte baladas. Ela prefere jantar na casa dos amigos e não é fã de praia.

Peter Pan

Camiseta grande com estampa de bichinhos! Esse é o traje preferido da moça, que não se considera nada sensual, para ficar em casa.

Imprensa não é divã

Se no início da carreira a loira falava sobre sua vida pessoal, hoje fechou a boca. “Com a terapia, aprendi que repórter não é amigo. Antes, achava que perguntavam por amizade”, revelou.

O segredo do cabelão

Tem pouco cabelo e os fios são finos, frágeis. Daí fazer e ingerir tudo o que lhe dizem para que cresçam.

Conselheiro

Quem a ajuda a tomar conta do dinheiro? Roger. “Meu marido me orienta, me aconselha onde aplicar…”.