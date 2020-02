Deborah Secco e Roger Flores estão separados

Depois de quatro anos de casamento, Deborah Secco e Roger Flores não estão mais juntos

Foto: Washington Alves

Chegou ao fim o casamento de cerca de quatro anos de Deborah Secco e Roger Flores. Depois de muitos rumores de que o casal estaria se separando, uma pessoa próxima à atriz confirmou a separação à CONTIGO! nesta quarta-feira (17).

Apesar do momento conturbado na vida pessoal, a atriz está gravando a série da Globo “Louco Por Elas” normalmente nesta quarta.

Silvia Secco, 62, mãe da atriz, não comentou o fim do relacionamento, mas contou que a família está feliz. “A gente prefere não falar de vida pessoal. Sempre estamos bem, estamos com Deus”, disse.

Deborah e Roger começaram a namorar em 2007 e casaram em junho de 2009 com uma cerimônia dos sonhos no Castelo de Itaipava, no Rio, que reuniu, além de amigos e familiares, dezenas de celebridades.

CRISE CONJUGAL

Em 2010, uma crise abalou o casal: a atriz deixou o apartamento onde vivia com o então jogador, em Belo Horizonte (MG), após descobrir um suposto caso extraconjugal do marido com uma socialite da capital mineira. O caso nunca foi confirmado por nenhuma das partes. Meses depois, porém, Deborah e Roger reataram o relacionamento.

No Carnaval de 2013, enquanto Deborah dedicava-se à gravação do filme “Boa Sorte”, Roger foi fotografado conversando com uma loira em um camarote da Sapucaí. Porém, os dois voltaram a negar qualquer crise no casamento. Antes de casar com o Roger, a atriz, de 33 anos, namorou o cantor Marcelo Falcão, vocalista do O Rappa. (DFN)