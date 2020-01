Débora Nascimento confessa: é um pouco possessiva como sua primeira vilã

Sempre arrasante em seu look, Débora Nascimento afirma: “Sou bem possessiva”. Foto: Gabriela Gonçalves

Os atores se divertem mais com os vilões, e Débora Nascimento não é exceção. A atriz comemorou a personagem na festa de Alto Astral, que estreia em 3 de novembro na faixa das 19h. “É a primeiríssima [vilã]. É um desafio. Toda história tem um vilão de caráter duvidoso”, comentou a bela. Para compor o personagem, buscou referências clássicas em A Malvada, com a icônica Bette Davis.

A personagem de Débora, Sueli, é possessiva e ciumenta, características que a atriz confessou ter um pouco também, para desespero de José Loreto, seu noivo na vida real: “Sou bem possessiva, mas nunca fiz nenhuma loucura. Sou mais de chamar na chincha, apesar de ser tranquila. Ele [o noivo] é meu, todo meu.”

Toda a vontade da atriz de estar junto com o noivo será oficializada no ano que vem , no casamento dos dois. Os dois já moram juntos e ela gosta . “O principal é cumplicidade, saber como foi o dia da pessoa. Acho que isso é o mais legal”, completou.