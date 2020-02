Débora Bloch: “Quero que cada mulher do Cadinho arranje um marido diferente”

Débora Bloch espera que sua personagem não fique com Cadinho no final da novela

Débora Bloch falou sobre sua personagem em “Avenida Brasil” durante um evento na loja Le Lis Blanc, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.”Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer na novela”, garantiu a atriz que interpreta Verônica na trama. “O João Emanuel é tão criativo, ele escreve tão bem, o que ele fizer vai ficar legal, tenho certeza.”

Já sobre o destino de sua personagem, que divide o marido com Alexia (Carolina Ferraz) e Noêmia (Camila Morgado), Débora comentou que espera uma reviravolta: “Eu queria que cada mulher do Cadinho (Alexandre Borges) arranjasse um marido diferente”.



Débora Bloch no lançamento da nova coleção da Le Lis Blanc em São Paulo

Após “Avenida Brasil”, que termina em outubro, a estrela planeja tirar férias. “Quero viajar para Nova York e visitar minha filha que está estudando cinema lá. Estou morrendo de saudades dela”. Já ao voltar para o país, a atriz vai se dedicar ao teatro: “Vou fazer uma peça ano que vem, mas não posso falar sobre isso ainda”.

Simpática, Débora também brincou com o estilo de sua personagem. “Verônica se veste bem, mas ela é um pouco perua. Eu não tenho uma bolsa Chanel, mas se tivesse nunca usaria numa van”. A atriz explicou que seu guarda-roupa é mais básico do que o de sua personagem. “Adoro calça jeans e camiseta, e uso vestido porque no Rio de Janeiro faz muito calor”.