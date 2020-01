Danrley tem medo de prometer casal que não existe no BBB19

Acredite ou não, mas parte do público do BBB19 gosta mesmo é de acompanhar um casalzinho ficando, torcando carícias e curtindo muito nas festas do reality. Atualmente a atual temporada conta com exatos ZERO casais, mas existe um shipping da internet que não perdoa nem os brothers comprometidos.

Até por conta de suas histórias, Danrley se aproximou bastante de Elana. Os dois faturaram duas lideranças consecutivas, compartilharam histórias de vida e dividiram uma história mais humilde que a dos outro brothers acostumados com mais luxos. E, por conta dessas similaridades, Danrley tem medo que o público de fora do reality pense que alguma coisa existe sobre os dois.

Segundo o brother, eles são apenas amigos. Num primeiro momento, o vendedor de picolé até ficou preocupado com o que as pessoas de fora iriam pensar a respeito da relação dele com Elana, mas logo ele percebeu que, se ficasse se podando, não iria aproveitar a casa. “Eu sei que não estou fazendo nada de errado“, disparou o brother cheio de convicção, numa conversa que rolou essa tarde.

Mesmo assim, a torcida pela vitória dos dois brothers continua bem alta. Será que o público de casa torce por um casal aí? Ou melhor esperar que outro casal surja?