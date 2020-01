Danrley atende o Big Fone e agora a batata de duas sisters está assando

O BBB19 está empenhado em fazer o mais terrível paredão na próxima terça-feira (08), e uma das etapas envolve o Big Fone e duas pulseiras diferentes. Conforme prometido anteriormente, o telefone tocou na noite desta sexta-feira e a coisa na competição está prestes a pegar fogo.

Por um grande milagre, o telefone tocou bem na hora em que todos os brothers estavam sentados na varanda, conversando. Assim que ouviram o sino, boa parte dos envolvidos no reality correram, mas Danrley deu sorte de chegar primeiro (ele ser velocista ajuda um pouquinho também, né?). O brother recebeu então essas instruções: ele precisaria ir até a despensa pegar duas pulseiras, e no próximo paredão ele escolherá uma das pessoas para colocar no paredão.

Veja também



Sem informar aos colegas o conteúdo da ligação, Danrley entregou as pulseiras para Tereza e Carolina, ou seja, no próximo domingo uma delas irá ao paredão por indicação do carioca. Tiago Leifert explicou ao público que ele até poderia ter contado para todo mundo qual era a tarefa, mas preferiu esconder como “parte do jogo”.

Vale recordar que o próximo paredão é quádruplo e funcionará de forma diferente. Além da indicação da líder Rízia e de Danrley por causa do Big Fone, outros dois brothers entrarão na disputa através da votação aberta no domingo. Com quatro emparedados, o público de casa, através de votação, salvará dois deles, e os outros dois serão submetidos a uma nova votação na casa para que os confinados decidam quem deve sair. Isso mesmo, a decisão final não será do público, e sim deles.

Vamos continuar acompanhando os novos passos desse jogo.