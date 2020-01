Daniela Mercury comemora criminalização da homofobia com música perfeita

A última quinta-feira (13) foi marcada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de tornar crime a homofobia e transfobia (finalmente!) no Brasil Com a vitória tão marcante para a comunidade LGBT, Daniela Mercury usou as redes sociais para falar sobre a conquista e relembrar o último lançamento dela que tem tudo a ver com o assunto.

Ao acessar o perfil da cantora no Twitter, é possível ver que ela tem falado sobre o tema desde o momento em que a votação foi encerrada. E para a felicidade de quem não estava por dentro da novidade, Daniela tem divulgado com força total o seu último clipe, chamado “Duas Leoas”.

A música é perfeita para o momento por retratar a luta de resistir ao preconceito sofrido por ela e Malu Verçosa, sua esposa. Além de reforçar que o amor é vitória garantida mesmo com toda a descriminação que existe no mundo.

“Ganhamos uma poderosa proteção contra a violência e a discriminação. Essa sensação de que a justiça foi feita é libertadora e nos enche de esperança. ‘Garoa, trovoa e a gente não recua'”, enfatizou a cantora.

Eu e @maluvercosa estamos muito felizes!A Homofobia e a transfobia são crime no Brasil!Ganhamos uma poderosa proteção contra a violência e a discriminação.Essa sensação de que a justiça foi feita é libertadora e nos enche de esperança.Garoa, trovoa e a gente não recua. #duasleoas pic.twitter.com/O4gZkOQzpN — Daniela Mercury (@danielamercury) June 13, 2019

Só que essa publicação não foi a única de Daniela sobre o assunto. Com o fim da votação, com um placar de 8 votos a favor da criminalização contra 3, a cantora postou dois tuítes dividindo a notícia com os seguidores, com muitos emojis de arco-íris.

ESTÁ CRIMINALIZADA A HOMOFOBIA NO BRASIL! 🌈🌈🌈 acabou a votação! #obrigadaSTF — Daniela Mercury (@danielamercury) June 13, 2019

É OFICIAL. HOMOFOBIA É CRIME NO BRASIL. ACABOU O JULGAMENTO NO STF. 🌈🌈🌈@STF_oficial #obrigadaSTF — Daniela Mercury (@danielamercury) June 13, 2019

Logo em seguida, Daniela publicou uma foto junto com a esposa para falar sobre a conquista e escreveu para os fãs que estava chorando com a informação, além de agradecer ao STF pela decisão.

Vencemos ! A homofobia é crime no Brasil! Obrigada @STF_oficial Estou chorando emocionada! #homofobiaécrime pic.twitter.com/vdkEashjUj — Daniela Mercury (@danielamercury) June 13, 2019

Confira o clipe e a música: