Daniel chega ao Brasil e dá de cara com Alain em ‘Espelho da Vida’

Estamos na reta final de ‘Espelho da Vida‘, mas só agora o verdadeiro protagonista da novela dará as caras na trama… ou quase isso. Daniel (Rafael Cardoso) é a reencarnação de Danilo, só que ele mora em Portugal e está bem longe geograficamente da reencarnação de Julia (Vitória Strada). Mas o destino está aí para fazer seu serviço, não é mesmo?

Daniel virá para o Brasil nos próximos capítulos da novela e, como isso aqui é uma novela, vai dar de cara com Alain (João Vicente de Castro). A ligação de vidas passadas vai mover seus palitinhos para que eles se liguem nessa vida também: a filha de Alain estará prestes a sofrer um acidente, mas será salva por Daniel.

Será que o rapaz vindo da Europa se aproximará também de Cris nessa vida? Aí só acompanhando nosso resumo semanal.

Segunda-feira, 4 de março – Hildegard descobre gravidez de Julia

Priscila (Clara Galinari) fica super contente ao saber da viagem com Alain e Isabel (Alinne Moraes). Graça lê as cartas e comenta que Julia precisa ter cuidado com um tiro que virá no futuro. Cris tem medo de Rafael ser transferido de prisão. Hildegard (Irene Ravache) descobre por Danilo sobre a gravidez de Julia.

Terça-feira, 5 de março – Danilo é transferido

Bem cobra, Hildegard dá a entender que o filho que Julia espera pode ser de Gustavo Bruno, e não de Danilo. Eugênio (Felipe Camargo) humilha Dora e os dois se enfrentam.

Hildegard declara que não vai mais ajudar o filho em suas pendências judiciais. O inspetor da polícia planeja a transferência de Danilo.

Quarta-feira, 6 de março – Daniel antecipa sua viagem

Danilo percebe que só está sendo transferido porque o Inspetor foi subornado por Eugênio e Gustavo Bruno. A madre tenta ajudar Danilo a pedido de Julia, mas Eugênio ameaça matar o rapaz.

Otávio pede Dora em casamento. No presente, as personagens próximas de Cris ficam se perguntando quando é que ela voltará do espelho. Otávio se oferece para ajudar na libertação de Danilo. Ao mesmo tempo, Daniel conversa com sua psicóloga e diz que virá ao Brasil.

Quinta-feira, 7 de março – Eugênio chantageia a própria filha

Letícia (Letícia Persiles) pede para Daniel se preparar, pois ele pode descobrir coisas na vinda ao Brasil. O rapaz então pede para sua terapeuta aceitar o convite de apresentar um seminário no Brasil. Eugênio promete a Julia que não matará Danilo… mas só se ela se casar com Gustavo Bruno. Imagina a cara da coitada:

Dora fica meio caidinha com o jeito de Otávio. Alain se prepara para ir ao Rio de Janeiro.

Sexta-feira, 8 de março – Alain se encontra com Daniel

Alain chega no Rio de Janeiro, e ignora uma mensagem enviada por Letícia. Eugênio obriga Piedade (Júlia Lemmertz) a dormir no seu quarto. Após uma viagem relâmpago, Daniel chega no Rio de Janeiro e se encanta com a paisagem e o calor local. Eugênio se incomoda ao ver Dora com Otávio. Alain dá de cara com Daniel no Rio de Janeiro.

Sábado, 9 de março – Daniel salva a filha de Alain

Otávio promete que defenderá Danilo. Letícia avisa Daniel que decidiu viajar ao Brasil. Ana sente aflição com a situação de Cris, ainda mantida dentro do espelho. Américo, provando ser um pouco mau caráter como sua vida passada, rouba a igreja de Rosa Branca. Amigo, assim fica difícil te ajudar.

Daniel impede que a filha de Alain sofra um acidente no Rio de Janeiro.