Daniel Boaventura, um ator polivalente

Daniel Boaventura

Foto: Fabricio Mota

Muita gente se surpreendeu ao saber que o dono da bela voz que interpretava a canção I’m in the Mood for Love, tema dos personagens Maya (Juliana Paes) e Raj (Rodrigo Lombardi) em Caminho das Índias, era do ator Daniel Boaventura, que também é saxofonista. A canção faz parte do primeiro CD desse soteropolitano de 39 anos: Songs 4 You. “Não posso deixar de agradecer a Gloria Perez pela oportunidade de lançar meu trabalho na novela das 9 da Globo. Ter uma música como o tema dos protagonistas me ajudou muito. Foi maravilhoso para minha carreira”, vibra o ator, que é figurinha fácil nas versões nacionais de musicais da Broadway, como Vitor ou Vitória, A Bela e a Fera, Chicago e My Fair Lady.

Novela e shows

Polivalente, Daniel vem se dividindo entre os shows de lançamento do disco e as gravações de Cama de Gato. Por causa do divertido Sólon, o galã teve que fazer aulas de dança de salão para as cenas em que ele baila tango com Rose (Camila Pitanga). Mas, apesar da correria, Daniel não pensa em abrir mão de nenhuma das atividades que decidiu abraçar. “Está dando para levar os dois juntos, o cantor e o ator. A única coisa que tem acontecido é que não durmo mais. Só isso”, brinca. “Como amo as duas profissões, não consigo separar uma da outra. Há 19 anos, quando iniciei minha carreira, sempre conciliei tudo. Amo atuar e cantar. Na minha cabeça, as duas coisas se complementam”, explica.

Diversão garantida

O sucesso da dobradinha do ator com Heloísa Périssé na novela é outro gol de placa de Daniel. “Me divirto muito com meus colegas de elenco. E fico supercontente por ser o par da Heloísa na novela de estreia dela”, comenta o gato, que garante ter amado atuar durante três anos em Malhação. “Foi uma temporada incrível na minha carreira. Um aprendizado que vou levar para sempre. Fiz grandes amigos em Malhação”, afirma. Com a vida profissional encaminhada, a pessoal também está nos trilhos. Casado há oito anos com a advogada Juliana Serbeto, de 31 anos, Daniel é o pai babão de Joana, 6 anos, e Isabela, de apenas 7 meses: “São as minhas preciosidades. O pouco tempo que me sobra é para elas”, derrete-se.