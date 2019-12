Dani Calabresa ganha prêmio e questiona preconceito

A atriz e comediante Dani Calabresa, 38 anos, ganhou na categoria “Comédia” o prêmio Melhores do Ano, oferecido pelo Domingão do Faustão, na noite deste domingo (15). Em seu discurso, ela aproveitou para destacar a desigualdade de oportunidades nesse campo. “Há muito preconceito com mulheres comediantes”, disse.

Ela concorria com Marcelo Adnet, ex-marido de Dani, e Welder Rodrigues, seu colega de Zorra Total. No palco, a atriz sugeriu que houvesse diferentes categorias por gênero, de modo a destacar o trabalho de mais mulheres. Dani já havia ganhado o prêmio em 2016.