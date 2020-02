Dallas 2012, a série, chega ao Brasil

Jesse Metcalfe, Julie Gonsalo, Jordana Brewster e Josh Henderson: a nova turma de Dallas

Foto: Divulgação

A partir de 18 de junho, toda segunda às 22h, a Warner Channel apresentará Dallas, a nova série dramática que dá continuidade à saga que vasculha o universo do poder petrolífero no meio oeste americano. Esta produção vai mostrar o que aconteceu com os pilares do seriado de sucesso depois de trinta e quatro anos.

Agora a trama gira em torno dos primos John Ross Ewing, filho de J.R., e Christopher Ewing, filho adotivo de Bobby, que disputarão não só o controle da empresa da família, mas também o coração de Elena Ramos, que é interpretada pela atriz Jordana Brewster (de Velozes e Furiosos).

JR (Jon Ross Ewing), vivido por Larry Hagman, sua mulher, Sue Hellen, Bobby Ewing e Ann, que na continuação será mulher de Bobby, agora separado de Pam (Victoria Principal)

Foto: Divulgação

A primeira versão de Dallas foi transmitida de 1978 a 1991 e atingiu índices incríveis de audiência, conquistando diversos prêmios internacionais, como Emmy, Golden Globe e People’s Choice Awards. David Jacobs, criador de Dallas, agora aposentado, disse em uma entrevista à revista Forbes que os produtores da nova versão não chegaram a oferecer a ele o cargo de consultor.

Primeiro elenco de Dallas

Foto: Divulgação

Para que nunca viu o seriado original, o canal a cabo Viva está exibindo a produção desde o dia 1º de maio, todos os dias, a partir das 23h15.