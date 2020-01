Dalila sequestra criança para se aproximar de Jamil em ‘Órfãos da Terra’

A vilã de ‘Órfãos da Terra‘ está bem descontrolada ultimamente, pois as maldades de Dalila (Alice Wegmann) estão escalonando demais. Após armar um plano para endividar Miguel (Paulo Betti), a nova ideia da malvada é sequestrar uma criança para tirar ainda mais dinheiro do coitado. Mas tudo isso é um plano para se aproximar do Jamil (Renato Góes)… sempre ele.

Miguel contará a Jamil sobre sua dívida, afinal ele está com a corda no pescoço por causa do jogo e ainda pegará um dinheiro emprestado para pagar o resgate. Jamil até vai se solidarizar, mas o imigrante pedirá ajuda para a pior pessoa possível: Dalila! Assim, a malvada prometerá ajudar Miguel, desde que Jamil assine um contrato assumindo a dívida. Tá com cara de que vai dar ruim, heim? Confira o resumão da semana de ‘Órfãos da Terra’.

Segunda-feira, 24 de junho – A polícia descobre o cassino clandestino

Cibele (Guilhermina Libanio) concorda com a desconfiança de Bruno (Rodrigo Simas). Dalila se faz de vítima para Jamil. Benjamin (Filipe Bragança) encontra uma foto de Aziz (Herson Capri) com sua filha. Camila (Anaju Dorigon) estranha seu pai aparecer em casa sem o carro. Jamil vê Laila (Julia Dalavia) e Bruno abraçados.

Camila segue Miguel até o cassino para tirá-lo de lá. Jamil se sente culpado pois não consegue esquecer o beijo que Dalila roubou. Almeidinha (Danton Mello) recebe uma denúncia sobre o cassino clandestino.

Terça-feira, 25 de junho – Benjamin descobre passado de Paul e Dalila

Paul (Carmo Dalla Vecchia) ameaça Camila por atrapalhar seus planos e larga a garota numa estrada deserta. Laila e Jamil fazem as pazes após as últimas tretas. Miguel promete a Camila que nunca mais vai jogar.

Miguel é seguido pelos capangas de Robson (Alex Morenno). Jamil age de forma fria com Dalila, que fica furiosa do jeitinho que a gente conhece. Benjamim descobre que Paul estudou com Dalila no passado.

Quarta-feira, 26 de junho – Jamil se machuca em ataque

O pessoal junta as pistas que já descobriram até agora e acreditam que Dalila, Paul e Basma são amigos, sem nem imaginar que essa última nem sequer existe, é só Dalila disfarçadíssima como Nazaré no casamento da filha.

Dalila vai atrás de Jamil. Laila fica sabendo sobre o passado de Paul. Miguel tenta fugir de Robson com uma viagem. Dalila beija Paul, mas a cabeça dela está em Jamil. Robson destrói a loja de Miguel e Jamil sai machucado.

Quinta-feira, 27 de junho – Dalila ordena um sequestro

O grupo de Robson foge quando a polícia aparece. Laila conta para Jamil tudo o que o núcleo jovem da novela conseguiu investigar sobre o caso do Paul. Miguel se apavora com um recado que Robson deixou. Dalila fica bem brava ao saber que, no meio do seu plano, o Jamil se machucou. Imagina se tivesse poderes como naquela novela dos mutantes…

Paul se oferece para emprestar dinheiro a Miguel, com algumas condições pouco favoráveis. Enquanto isso, Jamil se pergunta se Miguel está endividado com o jogo. A mando de Dalila, Robson sequestra Arthurzinho (Rafael Sun).

Sexta-feira, 28 de junho – Miguel confessa dívidas a Jamil

Aline (Simone Gutierrez) se desespera com o sumiço do filho. Robson liga para Miguel e conta sobre o sequestro. Enquanto sequestra crianças, Dalila também cuida da denúncia contra Faruq (Eduardo Mossri). Que habilidade para cuidar de várias maldades ao mesmo tempo, não é?

Miguel aceita as condições para pegar dinheiro emprestado, e paga o resgate de Arthurzinho. Miguel conta a Jamil que está cheio de dívidas e que pode perder tudo.

Sábado, 29 de junho – Dalila faz armadilha para Jamil

Após carregar toda a culpa do mundo nas últimas semanas de novela, Miguel conta tudinho para Jamil. Arthurzinho faz um retrato falado e Camila identifica Robson. Jamil tenta resolver a dívida de Miguel falando com a pessoa rica da novela, Dalila, sem saber que ela tem as notas promissórias do homem em suas mãos.

O sumiço de Jamil desperta curiosidade de Laila. Dalila oferece pagar a dívida de Miguel, mas pede para Jamil assumi-la com um contrato.