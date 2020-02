Dado Dolabella é pura felicidade ao lado de seu filho, João Valentim

Viviane Sarahyba e Dado,

felizes a chegada de João Valentim

Foto: AgNews

A empolgação e a alegria tomaram conta de Dado Dolabella! Na quarta, 10 de dezembro, às 12h49, nasceu seu primeiro filho, João Valentim, na clínica Perinatal, no Rio. O bebê, fruto do casamento com a publicitária Viviane Sarahyba, chegou com 3,670 quilos e 51,5 centímetros. Uma graça.

O ator assistiu, filmou e fotografou a cesariana. “Fiquei bastante emocionado, não deu para conter as lágrimas. Quase caí duro no chão quando ele apareceu, mas segurei a onda e ainda cortei o cordão umbilical”, revelou o artista.

A vovó paterna, Pepita Rodrigues, também estava toda orgulhosa. “Foi lindo o momento em que meu neto abriu os olhos no berçário, ficamos todos babando”, contou a atriz, que já é avó de Alexandra, 10 anos, filha de Giba, seu primogênito.

No domingo, 13, Dado levou Viviane e o bebê para casa. O ídolo, vencedor da primeira edição de “A Fazenda”, não escondia a satisfação e registrava em fotos cada passo da esposa com João Valentim, que saiu da maternidade com uma camisetinha do Flamengo.

Comovida, Viviane revelou como estão sendo estes primeiros dias ao lado de seu herdeiro: “Ele está superbem, é saudável e mama de três em três horas. Fico toda boba olhando o rostinho dele. No início, fiquei um pouco tensa e insegura. Normal, mas a gente pega o jeito rápido. Já ando com o Valentim pra todos os lados e estou curtindo muito”, declarou a bela.

Uma das primeiras a visitar o bebê, Carolina Dieckmann escreveu no Twitter: “O Dado está muito feliz. O João é lindo. Amo o Dado desde sempre, e para sempre. É muito emocionante ver meu amiguinho de infância virar papai”. Já Ana Paula Tabalipa falou à nossa reportagem: “A criança é a coisa mais linda do mundo. Eu o vi no quarto quando Viviane estava amamentando. É uma gracinha, desejo muita luz na vida da nova família”.

Como se vê, foi uma felicidade contagiante e muitos outros amigos comemoraram na maternidade. Entre eles, Thiago Rodrigues, Daniel Erthal, Marco Antônio Gimenez, Ana Ferraz e Marcelo Serrado.