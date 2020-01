Crises de ciúme! Ronaldo e Paula Morais terminam o noivado

Crises de ciúme fizeram Ronaldo Nazário e Paula Morais se separarem

Ronaldo Nazário, 37 anos, e Paula Morais, 28, romperam o noivado. Segundo fontes ligadas ao ex-jogador e atual comentarista da Globo, eles se separaram logo após a abertura da Copa, em junho. O motivo seria o ciúme por parte de ambos. “Ronaldo não quer reatar e Paula está fingindo que não está entendendo a situação. Ela sempre foi muito querida por todos, mas está nas mãos dele uma possível volta, que eu acho que não vai acontecer”, revelou uma fonte que não quis se identificar.

Porém, de acordo com um amigo ligado à DJ, ainda há chance de os dois reatarem. “Eles são muito ciumentos. Mas ele é apaixonado por ela. Aliás, os amigos, os empregados, a família dele, todos são loucos pela Paula. Ela é uma pessoa fantástica, faz com que ele se exercite e está sempre com a família dele.”

Juntos desde janeiro do ano passado, os dois ficaram noivos em dezembro. O pedido de casamento foi filmado por Antonia Morais, que é prima da DJ, e publicado no Instagram. A cerimônia estava marcada para acontecer em novembro, em Búzios, litoral do Rio.

//instagram.com/p/pFcVq4to85/embed/