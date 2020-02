Cordel Encantado: Vestida de cangaceiro, Açucena é presa

Para desespero de Jesúino, Açucena é capturada pela polícia

Foto: Divulgação/Rede Globo

Tentando invadir o palácio para salvar a Rainha-mãe Efigênia (Berta Loran) e outros membros da corte que ficaram por lá, o bando de Jesuíno (Cauã Reymond) ganha novos aliados, como Augusto (Carmo Dalla Vecchia), Petrus (Felipe Camargo), Zenóbio (Guilherme Fontes) e Dora (Nathalia Dill). E junto com Cícero (Miguel Rômulo) ainda chega Cocada (Bianca Bin), um novo integrante, que na verdade é Açucena travestida de cangaceiro.

Porém, infelizmente, a invasão dá errado e todos acabam rendidos pelos capangas de Timóteo (Bruno Gagliasso). Nessa hora, Jesuíno reconhece Açucena e, com medo ao vê-la no meio dos capturados, promove uma grande confusão. Durante esse deus nos acuda, Bel (João Miguel) e Herculano (Domingos Montagner) chegam a Brogodó para salvá-los. Jesuíno leva um tiro e pede para que Dora e Felipe (Jayme Matarazzo) salvem sua amada.

Enquanto isso, Cocada/Açucena é presa e se apavora quando dizem que ela será transferida para a capital. Quem fica feliz é Timóteo ao saber que um dos cangaceiros, pelo menos, foi parar na cadeia. Mas quando o coronelzinho vai interrogar o suposto meliante, Dora e Felipe libertam a jovem.

Petrus e Florinda não vão conseguir reprimir a atração que sentem um pelo outro

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando os aliados de Augusto estão prestes a se juntar com os cangaceiros para retomar o palácio, Zenóbio dá um longo beijo em Florinda (Emanuelle Araújo). Porém, ele percebe que sua esposa se sente constrangida com a presença de Petrus e se afasta. O botânico ainda fica com ciúme quando o nobre beija a mão dela. Dias depois, ao voltar para a Vila da Cruz, Petrus acaba beijando Florinda, sem que Zenóbio veja.