Cordel Encantado: Jesuíno salva Herculano e o reconhece como pai

Jesuíno reconhece o capitão Herculano como pai

Em plena guerra com a volante, Herculano (Domingos Montagner) é ferido e implora pela ajuda de Cesária (Lucy Ramos). Aflita, a cozinheira cuida do cangaceiro e ele decide se render.

Ao saber disso, Jesuíno (Cauã Reymond) reconhece o capitão como pai e tenta impedir que o delegado Batoré (Osmar Prado) o leve à prisão. Penélope (Paula Burlamaqui) não permite que Bel (João Miguel) ajude o líder, mas exige que Patácio (Marcus Caruso) providencie atendimento médico para ele. No dia seguinte, Jesuíno vai visitar Herculano e o deixa emocionado. Na sequência, o rapaz revela a Benvinda (Cláudia Ohana) que se unirá aos cangaceiros para ajudar o pai. Úrsula (Débora Bloch) também visita o cangaceiro na cadeia, os dois se beijam e ela garante: o ajudará a fugir.

Dito e feito. Horas depois a duquesa conta a Jesuíno quando o capitão será transferido da

cidade. E Penélope intermédia com Patácio a troca de Ternurinha (Zezé Polessa), que está refém do bando, pelo cangaceiro. E o prefeito concorda. O problema é que a primeira-dama consegue fugir do acampamento.

No dia em que o líder do cangaço é transferido pelos soldados da volante, Jesuíno, liderando o bando do pai, enfrenta os soldados para libertá-lo. Enquanto o conflito acontece, Fubá (Nathalia Dill) e Bel conseguem resgatar Herculano.