Cordel Encantado: Jesuíno cai em armadilha de Timóteo e quase morre

Jesuíno acaba preso em um buraco e Timóteo comemora a queda do rival

Foto: Divulgação – Rede Globo

Jesuíno (Cauã Reymond) diz a Virtuosa (Ana Cecília Costa) que vai apressar o casamento para que Açucena (Bianca Bin) fique livre de Timóteo (Bruno Gagliasso). Mas o crápula é mais rápido e prepara uma armadilha para ele.



Açucena é alvo das disputas entre Jesuíno e Timóteo

Foto:Divulgação – Rede Globo

O vilão abre um buraco na mata e camufla com folhas. Jesuíno cai na arapuca e grita por socorro, até desmaiar. Dora (Nathalia Dill) procura por ele e despenca lá também, para o ódio de Açucena.

Furioso, Herculano (Domingos Montagner) vai até a fazenda de Januário (Reginaldo Faria) acertar as contas com Timóteo. Mas o fazendeiro o convence a poupar a vida do rapaz.