Cordel Encantado: Inácio desiste de ser príncipe para viver de esmolas

O príncipe descobre que sua verdadeira missão na vida é ajudar os pobres

Foto: Divulgação – Rede Globo

Um belo dia o Rei Augusto (Carmo Dalla Vecchia) vai com a Rainha Helena (Mariana Lima) até a fazenda de Timóteo (Bruno Gagliasso) acertar o casamento do príncipe Inácio (Mauricio Destri) com Antônia (Luiza Valdetaro). Os pombinhos marcam a data do enlace e comemoram com um beijo.

Só que Batoré (Osmar Prado), ex-noivo da jovem, flagra a cena e tira satisfações com Timóteo. É quando o vilão afirma ao delegado: permitirá que ele roube Antônia se prometer ajudá-lo a impedir o matrimônio de Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond). Chega o dia do casamento do príncipe com Antônia. Batoré surpreende a noiva no caminho para a igreja e a retira à força do carro de Timóteo.

Inácio resgata sua amada Antônia, mas desisti do casamento

Foto: Divulgação – Rede Globo

Na fuga, o delegado atropela uma moça. Aflito com a demora de Antônia, Inácio vai ao encalço dela, a resgata, mas não consegue salvar a mulher que Batoré atropelou. Profundamente abalado, o príncipe promete cuidar dos filhos da vítima e é consolado por Miguézim (Matheus Nachtergaele).

Depois de ter um pesadelo, Inácio volta a conversar com o profeta para entender o significado do sonho que teve. O príncipe descobre que sua verdadeira missão na vida é ajudar os pobres, e doa todos os seus pertences a um mendigo, deixando Antônia desolada. E mais: passa a ser uma espécie de missionário, vivendo apenas de esmolas.