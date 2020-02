Cordel Encantado: Açucena abandona Jesuíno e parte para Seráfia

Açucena abdica do seu amor para cumprir a promessa de se casar com Felipe

Foto: Divulgação/Rede Globo

Logo que os cangaceiros e os amigos do Rei Augusto (Carmo Dalla Vecchia) conseguem acabar com os planos de Timóteo (Bruno Gagliasso) o monarca parte para Seráfia. E Açucena (Bianca Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond) ficam desesperados.

Porém, a princesa diz que não pode quebrar sua palavra de se casar com Felipe (Jayme Matarazzo) e avisa a Jesuíno que terá de partir. Açucena fica ainda mais arrasada quando descobre que os pais, Euzébio (Enrique Diaz) e Virtuosa (Ana Cecília Costa), não irão com ela para a Europa. E para se despedir do amado, ela se encontra com ele na igreja de Miguézim (Matheus Nachtergaele). Todos ficam profundamente tristes com a cena, principalmente o profeta.

Depois de alguns dias, Miguézim tem um sonho estranho com reis e rainhas do passado. E vasculha nos antigos pergaminhos de Seráfia para saber quem foi seu fundador. E se surpreende com as semelhanças dos antigos monarcas com Jesuíno e procura a Rainha Mãe, Efigênia (Berta Loran), que permanece em Brogodó para cuidar de Lady Cecília (Sofia Terra) e do Infante Inácio (Mauricio Destri).

Ao falar com a rainha o religioso constata: Jesuíno é um dos descendentes do fundador de Seráfia e o avisa para que vá buscar Açucena.