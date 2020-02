Conheça “Smash”: série sobre musical de Marilyn Monroe

Elenco de “Smash”, nova série do canal Universal

Foto: Divulgação

Smash, nova série produzida por Steven Spielberg, será lançada no dia 28 de março, às 23h, no canal de televisãoa cabo Universal. O seriado mostra os bastidores de um espetáculo da Broadway a partir dos dramas vividos por personagens que buscam realizar o sonho de fazer parte de um musical.

Tudo começa quando a produtora Eileen Rand (Anjelica Huston) se une aos compositores Julia Houston (Debra Messing) e Tom Levitt (Christian Borle) para montar um musical sobre a vida de Marilyn Monroe. O maior desafio da equipe é encontrar a intérprete para a protagonista, papel disputado pela experiente e ambiciosa Ivy Lynn (Megan Hilty) e a novata garota Karen Cartwright (Katharine McPhee). Karen foi criada em uma cidade pequena, no entanto, ela tem grandes sonhos e seu talento surpreende a todos. Já Ivy mostrará que é capaz de tudo para ser a escolhida.

Ivy Lynn (veterana da Broadway na série e na vida real) e Karen Cartwright (revela no programa American Idol) disputam o papel principal no musical

Foto: Divulgação



Ao mesmo tempo, cada personagem vive o seu drama paralelo, sempre em busca da realização do grande sonho de se tornar um sucesso na Broadway. Julia passa por uma crise no casamento e por um delicado processo de adoção, Eileen vê os recursos do espetáculo compremetidos quando seu marido entra com o pedido de divórcio e o diretor – Derek Wills (Jack Davenport) – poderá arruinar o projeto do musical ao se envolver romaticamente com uma das candidatas.

Foto: Divulgação



Confira o trailer da série: