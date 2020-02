Conheça A Vida Alheia, nova série de Miguel Falabella

Claudia Jimenez será a Alberta, a poderosa editora da revista

Foto: Rafael França

A Vida Alheia é uma publicação que faz qualquer coisa para conseguir uma capa bombástica. É com essa temática que Miguel Falabella criou uma revista de celebridades, que promete causar muita confusão. Mas A Vida Alheia não estará nas bancas, e sim na telinha da Rede Globo, a partir de 8 de abril, logo após A Grande Família.

A ideia da série surgiu de um almoço entre Miguel e a amiga Claudia Jimenez, que fará a inescrupulosa editora Alberta Peçonha. Os dois estavam no Baixo Leblon quando um paparazzo apareceu para fotografá-los. E, com a criatividade de Miguel e o bom humor de Claudia, nasceu a trama, que fala de uma revista que persegue famosos. Pelo visto, será outra parceria de sucesso. “É meu casamento mais bem-sucedido”, brincou a atriz.

No elenco, Marília Pêra, Danielle Winits e Paulo Vilhena. “Gosto de trabalhar com as mesmas pessoas. Quando se tem uma relação afetuosa, isso passa até na apresentação da série”, disse Miguel. A Vida Alheia terá 15 capítulos. Na direção, Cininha de Paula, Marco Rodrigo e o próprio Miguel.