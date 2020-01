Confinados do BBB19 e Tiago Leifert têm algo em comum: a saudade de Hana

É engraçado como poucos participantes num BBB costumam aparecer como assunto em conversas após suas eliminações. Mesmo Vanderson, que saiu na segunda semana do BBB19 por motivos judiciais, nunca mais foi citado no confinamento, é como se tivesse desaparecido da Terra e pronto. Porém, Hana conseguiu aparecer novamente no reality, mesmo estando fisicamente bem longe dele.

Na noite de ontem (23), Tiago Leifert brincou com os telespectadores que o programa retornaria a Casa de Vidro, com a presença de Hana. A dinâmica, que foi usada em temporadas passadas para introduzir novas pessoas no confinamento (ou eliminados), é um desejo do público, cansado da chatice do elenco atual. Rapidamente, Leifert explicou que era apenas uma brincadeira e demonstrou no ar sentir saudade de Hana.

A sister também foi assunto na manhã deste domingo (24) no confinamento. Rodrigo e Alan conversavam sobre a eliminada, e apostaram que ela está fazendo sucesso na internet. Até chutaram que a Hana estaria com 200 mil seguidores no Instagram (quando, na verdade, ela está com o triplo disso). “Deve estar falando horrores na internet”.

A presença de Hana, seja em piadas do apresentador quando em comentários nostálgicos dos brothers, mostra que sua eliminação foi precipitada e prejudicou o jogo. Ao retirar a causadora de boa parte dos conflitos, o público acabou priorizando o comportamento de participantes mais “planta” no jogo.

Agora temos pessoas que evitam cometer atos dos eliminados, como combinação de voto ou uma postura mais agressiva. Quem perde com isso, claro, é o público que acompanha uma das temporadas mais chatas do programa.