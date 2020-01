Como ver o 5º episódio da 8ª temporada de ‘Game of Thrones’ na TV e online

O penúltimo episódio de “Game of Thrones” será transmitido pela HBO nesse domingo (12). A expectativa é grande e todo mundo só deseja uma coisa: que ele não seja decepcionante como o da semana passada.

Emilia Clarke, a atriz que interpreta Daenerys, já avisou que o quinto episódio será o mais épico da temporada – e a gente acredita, afinal veremos a batalha dos aliados de Dany e Jon contra o exército que lutará por Cersei. Vem mais um embate sangrento por aí!

Se você quer assistir ao episódio em casa, mas ainda não sabe direito como fazer isso, calma que a gente ajuda. Aqui você fica sabendo como ter acesso a “Game of Thrones” pela TV e também online – de graça e sem pirataria envolvida.

Antes de mais nada, a gente já vai avisando: o acesso à HBO GO é complicado no horário em que o episódio é lançado na plataforma, mas com um pouco de paciência você consegue assistir ao conteúdo na noite de domingo.

Como assistir na TV a cabo

Quem quiser conferir os acontecimentos eletrizantes deve sintonizar a TV na HBO ou nas suas derivadas (HBO 2, HBO Plus e HBO Signature). A série é transmitida todo domingo, às 22h, horário de Brasília.

A HBO não costuma fazer parte dos pacotes básicos de TV por assinatura, então você precisa checar o seu plano e, talvez, entrar em contato com a operadora para ter o sinal liberado. Para facilitar a sua vida, aqui estão os números correspondentes ao canal, de acordo com cada provedor de TV a cabo:

Claro TV: 171 e 671 (HD)

NET: 171 e 672 (HD)

Oi TV: 50 (HD)

Sky: 20 e 521 (HD)

Vivo: 81 e 381 (HD)

–

Como assistir online (de maneira paga ou gratuitamente)

Com a HBO GO, plataforma da streaming do canal, você pode assistir a este e aos episódios anteriores quando quiser. Todo domingo, às 22h, os novos episódios de “Game of Thrones” são liberados. Depois do lançamento, dá para a acessar os episódios a qualquer momento.

Diferentemente da TV, se você acessar o HBO GO no domingo às 22h40, por exemplo, não irá perder a primeira metade do episódio. Basta dar o play normalmente e ver o conteúdo na íntegra.

Como outros serviços de streaming, o HBO GO pode ser acessado por computador, tablet, celular ou em Smart TVs. Mas há um detalhe: somente pelo celular ou tablet – com sistemas Android ou iOS – você tem acesso ao teste grátis de sete dias. Assim, para assistir gratuitamente em uma tela maior, você precisa ter Chromecast ou Apple TV.

Após o tempo de gratuidade acabar, o plano mensal passa a custar R$ 34,90. Também há a opção de assinar o plano anual, cujo preço é de R$ 339,90. Os preços são os mesmo para quem quer ter o streaming no computador ou na Smart TV.

Ah, temos outra dica importante para quem quiser aproveitar os sete dias gratuitos da HBO GO. Fique atenta ao cancelamento da conta! Ao baixar o app você receberá instruções a respeito disso e deve segui-las direitinho para não ter que pagar os R$ 34,90 da assinatura.

–

Talvez você precise de um pouco de paciência para acessar a HBO GO

Quer assistir a “Game of Thrones” pela HBO GO no momento em que o episódio é liberado? Você pode encontrar dificuldades, tanto para acessar a página inicial da plataforma de streaming quanto para dar play no episódio. Mas, calma, basta ter um pouco de paciência.

Se isso acontecer com você, recomendamos duas coisas. A primeira é: fique longe do Twitter, onde o spoiler corre solto. A segunda é: espere meia hora e depois acesse o conteúdo. As chances de o carregamento fluir normalmente são bem maiores e você poderá curtir “Game of Thrones” bem plena em casa.