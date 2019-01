Como foi o Ano Novo dos famosos

Como manda a tradição, a espera pelo Ano Novo é dia de vestir branco e celebrar o início de um novo ciclo brindando com a família e amigos. As celebridades comemoram em grande estilo e a compartilharam em suas redes sociais momentos de alegria com a chegada de 2019.

Confira como Angélica, Isis Valverde, Fátima Bernardes, Deborah Secco, Juliana Paes e outros aproveitaram a data, seus looks para a virada e seus votos para o Ano Novo.