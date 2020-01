Comitiva de Kate Middleton e Príncipe William atropela idosa de 83 anos

Polêmica na Família Real! Na última segunda-feira (17), uma idosa de 83 anos chamada Irene Mayor foi atropelada por uma moto que integrava a comitiva/ escolta do Príncipe William e Kate Middleton, quando eles iam de Londres para Windsor, como informa a BBC.

A motocicleta, que pertencia a um agente da polícia, de acordo com testemunhas, estava do lado errado da pista quando atingiu a mulher enquanto ela fazia uma caminhada. Ela foi arremessada ao ar e, ao cair no chão, fraturou a bacia, entre outros ferimentos.

O Palácio de Kensington, em comunicado enviado à imprensa, informou que ela foi levada ao hospital mais próximo em condições críticas. Atualmente, ela continua em estado grave, mas estável.

Segundo fontes, Kate e William ficaram péssimos quando souberam do acidente e teriam enviado flores e uma carta escrita à mão para Irene.

“O Duque e a Duquesa de Cambridge estão extremamente preocupados e tristes com o ocorrido”, dizia a nota. Ainda, de acordo com a mensagem, a Família Real deve acompanhar de perto a recuperação da idosa.

O Escritório Independente de Conduta Policial (IOPC) vai investigar o caso.