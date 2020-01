Com vestido avaliado em R$ 7.000, Fernanda Lima ganha festa surpresa

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima nos bastidores do Superstar

Foto: TV Globo/ Reprodução

É pique! No domingo (22), a uma semana de seu aniversário de 37 anos, Fernanda Lima foi surpreendida por uma superfesta surpresa nos bastidores do Superstar, programa no qual é apresentadora. O maridão Rodrigo Hilbert, claro, estava por trás de tudo e deu um beijaço ao encontrar a amada.

Fofos! Rodrigo Hilbert, em sua primeira visita ao Superstar, trocou carinhos com a dona do programa

Foto: TV Globo/ Reprodução

E a comemoração teve tudo o que tinha direito! Desde balões dourados, até quitutes, como salgadinhos, típicos de qualquer festinha que se preze. Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme, André Marques, Fábio Jr. e Dinho Ouro Preto, seus companheiros de reality, participaram do evento.

E antes da diversão rolar solta, Fernanda Lima já era assunto nas redes sociais. Seu vestido, do estilista Azzedine Alaïa, avaliado em cerca de R$ 7.000, fez sucesso entre as telespectadoras. “Sempre linda”, postou uma usuária do Instagram.

Confira:

