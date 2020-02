Com quem vão ficar os filhos de Michael Jackson?

Michael Jackson e Debbie Rowe

no dia do casamento, em 1996

Foto: Reuters

A ex-mulher de Michael Jackson, Debbie Rowe, teria dito em entrevista ao tabloide inglês “The News of the World” que Michael não é o pai biológico dos dois filhos que ela teve quando casada com o cantor. As crianças, Prince Michael (12) e Paris (11), seriam fruto de inseminação artificial de doador anônimo. Ela, que segundo a imprensa na época, teria recebido USD 13 milhões para desistir de seus direitos como mãe, também declarou que não pretende requerer a custódia das crianças, nem vê-las.

A mãe de Michael, Katherine, está com os filhos do cantor: Prince, Paris e Blanket, 7 (cuja mãe nunca foi identificada), desde a morte do filho. O advogado da família, Brian Oxman disse, segundo o site da revista “People”, que Katherine é a candidata natural à custódia das crianças, se assim o desejar. Já o ex-advogado de Debbie, Iris Finsilver, afirmou que a ex-enfermeira é a mãe legal e, se quiser, pode lutar para ficar com os dois filhos.