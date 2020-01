Família que amamos! Sophie Charlotte e Daniel Oliveira eram só alegria ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12). O casal levava o pequeno Otto, de apenas cinco meses, no carrinho.

No momento do check-in, Sophie e Daniel, apaixonados, trocaram vários beijos. ESTILO adorou o look da mamãe coruja, estiloso e confortável: legging, tênis branco, tricô soltinho e trench-coat.

AgNews AgNews

