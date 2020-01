Com direito a surpresa, Marquezine comemora aniversário no show de S&J

Bruna Marquezine está completando 24 anos nesse domingo (4) e resolveu iniciar as comemorações da melhor maneira possível: no show de Sandy & Junior. A dupla passou pelo Rio de Janeiro nesse fim de semana, com a turnê “Nossa História”.

Bru foi ao show acompanhada de amigos, incluindo Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Pelo stories, eles mostraram que todos foram de van ao evento, no melhor estilo caravana.

Depois da apresentação, a atriz foi surpreendida pelo próprio Junior Lima, com um bolo de aniversário. Certamente a criança interior de Bruna (alô, Salete, estamos falando de você) deve ter dado pulos de alegria.