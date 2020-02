Coleção Chico Buarque reúne as músicas mais marcantes da carreira do compositor

A coleção é um verdadeiro documento histórico musical

Foto: Divulgação

Um dos maiores compositores da MPB, Chico Buarque é tema de uma coleção de CDs. O artista teve sua história recontada em um especial que reúne os 20 discos mais marcantes de sua carreira.

Os discos são acompanhados por livretos que, além de detalhes da vida do artista, narram também a história de cada música e o contexto histórico em que foram escritas. Os livros-CD trazem também reproduções das capas originais dos LPs.

Grandes nomes da música brasileira, como Caetano, Francis Hime, Toquinho e Miúcha, narram com exclusividade episódios de suas parcerias com Chico, um dos artistas mais queridos do Brasil.

Lançada pela Abril Coleções, a Coleção Chico Buarque é semanal e chega às bancas de todo país no dia 20 de agosto. O primeiro número da coleção custa R$7,90, os demais volumes custarão R$14,90 cada.

