Coincidências nas novelas

Griselda, Sebastião e Carlos: todos ganharam na loteria, mas em novelas diferentes

Foto: Divulgação – Rede Globo / Rede Record

Em Aquele Beijo, Sebastião (Raoni Carneiro) ganhou na loteria, mas o bilhete sumiu. Ops! Você já viu isso antes? Pois é, o mesmo aconteceu com Griselda (Lília Cabral), de Fina Estampa. E, antes dela, a turma do bolão de Vidas em Jogo também ganhou na loteria. “São assuntos que se destacam na sociedade. E não é um problema, porque o modo de contar é próprio de cada um”, opina Cristianne Fridman, autora da trama da Record.

Tanto Maruschka quanto Vitória colocaram seus filhos na adoção

Foto: Divulgação – Rede Globo



Mães que puseram filho na adoção – Em Aquele Beijo, Maruschka (Marília Pêra) esconde algo em seu passado que só sua governanta, Regina (Nívea Maria), sabe: entregou um filho para a adoção há 40 anos. Esse também é o grande segredo de Vitória (Gisele Fróes), de A Vida da Gente. A treinadora abandonou Alice (Sthefany Brito) ainda bebê. A garota cresceu e procurou Vitória, que continua rejeitando-a.

As personagens Celeste e Zizi abordam a violência doméstica

Foto: Divulgação – Rede Globo / Rede Record



Esposas que apanham do marido – Celeste (Dira Paes), de Fina Estampa, sofre agressões de Baltazar (Alexandre Nero), que tentou matá-la no capítulo de segunda 24. Ele também agride verbalmente a filha, Solange (Carol Macedo), chamando-a de “vagabunda”. Situação similar à de Zizi (Lucinha Lins), em Vidas em Jogo. Ex-prostituta, ela é espancada por Adalberto (Luis Guilherme), que também xinga a filha deles, Rita (Julianne Trevisol), de “prostituta”. Cansada, Zizi tenta o suicídio.

Filhos que rejeitam a mãe aparecem frequentemente nas novelas. Só este ano foram três personagens diferentes

Foto: Divulgação – Rede Record / Rede Globo



Filhos que renegam a mãe – Quem não chorou com Griselda sendo humilhada por Antenor (Caio Castro) em Fina Estampa? A mãe paga a faculdade do filho, que tinha vergonha dela. Do mesmo recalque sofria Raimundo (Rômulo Arantes Neto), de Vidas em Jogo, que renegava a confeiteira Augusta (Denise Del Vecchio). Ambos namoravam moças ricas e suas mães ganharam na loteria. Vale lembrar ainda de Dulce (Cássia Kiss Magro), de Morde & Assopra, escorraçada por Guilherme (Klebber Toledo).

As mulheres taxistas vêm ganhando espaço nas tramas

Foto: Divulgação – Rede Globo / Rede Record



Mulheres taxistas – Batalhadoras, Vilma (Arlete Salles), de Fina Estampa, e Andrea (Simone Spoladore), de Vidas em Jogo, enfrentam os motoristas machistas e têm orgulho da profissão. Ambas tiveram depressão: Vilma quando seu táxi foi roubado e Andrea, que depois de sofrer com a milícia que controla os táxis, foi estuprada por Cleber (Sandro Rocha).

Daniel, de Vidas em Jogo, ficou cego após um acidente. Já Filipe, de Malhação, perdeu a visão na infância por causa de um câncer

Foto: Divulgação – Rede Record / Rede Globo

Adolescentes cegos – Em Vidas em Jogo, o prepotente Daniel (Guilherme Prates) sofre um acidente grave: o restaurante de seu pai explode e ele fica cego. Ele usa a deficiência para chantagear a família e amigos, mas volta a enxergar. Já em Malhação, Filipe (Pedro Tergolina) fica cego aos 6 anos por causa de um câncer, contudo, é positivo e busca sua independência.