Claudia Raia pode tudo

O antes de depois de Claudia Raia

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Sua personagem, Jaqueline, será uma mulher popular. Você também se considera assim?

Sim, no melhor sentido da palavra. Torço para o Flamengo e o Corinthians, os dois times mais conhecidos do país. E gosto de ficar no meio das pessoas. Não tenho medo de lugares cheios.

O que está achando do figurino de sua personagem?

Estou adorando! É bem ousado. Acho que nunca fiz uma personagem com tantas características extravagantes e que também tivesse bom gosto. Mas nós não temos muito em comum. Ela é mais exagerada.

E qual é o seu estilo?

Costumo ser mais sexy e sempre tenho algo inusitado nas minhas roupas.

Por ser um mulherão, você tem medo de que alguma peça não lhe caia bem?

Sim, mas também não me incomodo com o que as pessoas acham. Eu visto o que gosto.

Como é trabalhar com o ator Alexandre Borges?

É um sonho! Somos recordistas, pois por seis vezes fizemos pares românticos [em Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados, Torre de Babel, As Filhas da Mãe, O Beijo do Vampiro, Belíssima e Ti-ti-ti]. A gente se ama.

É mais fácil fazer par com alguém que você já conhece?

Claro! Há uma química. Juntos, damos certo. Temos uma energia parecida e muita intimidade um com o outro, o que facilita bastante para atuar.

Seus filhos reclamam de sua ausência por causa do trabalho?

O Enzo já é um pré-adolescente, está com 13 anos e a gente sempre conversou muito. Mas, uma vez, minha filha Sofia [7 anos] me perguntou por que eu não era médica ou advogada. Eu disse que achava essas profissões muito bacanas, mas amava o que fazia. E expliquei: “Mamãe trabalha com o sonho das pessoas”. Aí, Sofia disse: “Para mim, esse sonho está virando um pesadelo!”. Eu fiquei quieta. É o meu trabalho, um dia ela vai entender.

Os segredos de beleza da estrela

Claudia Raia se transformou para viver Jaqueline. Tanto que abandonou a forma mais cheinha que marcou a Donatela, de A Favorita

Nada de petiscos

“Eu como muito bem e corretamente. Faço seis refeições diárias e não sou de petiscar, não gosto de doce, não tomo refrigerante nem bebo álcool.”

Dança e malhação

“Tenho aulas de balé todos os dias por uma hora e meia, e faço musculação três vezes por semana.”

Ração Humana

“A ração é maravilhosa! Compro pronta em uma versão light. Bato a mistura com leite e uma fruta e tomo no café da manhã. Para mim, é um grande benefício para o intestino.”