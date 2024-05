Claudia Raia defende legalização do aborto: “O corpo é teu”

Claudia Raia deu sua opinião sobre a legalização do aborto e também a visão de como foi a gestão da cultura durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ao ser entrevistada no programa “Roda Viva”, da TV Cultura. A atriz explicou seu ponto de vista.

“Sou a favor. A mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você for estuprada ou se você não deseja porque, se você não deseja, o corpo é teu. É preciso que você tenha essa autonomia sobre o teu corpo e sobre uma gravidez, uma vida que você vai gerar. Sou a favor”, opina.

Ela conta que já abortou. “Já tive aborto, mas acabou sendo espontâneo. Fiz um filme no Xingu (MT), tomei a vacina de febre amarela, estava grávida e não sabia”, revela. Assista ao trecho:

“A cultura foi esfaqueada”

Claudia, que segue em cartaz em São Paulo com a peça “Tarsila, a Brasileira“, comentou a situação do setor cultural no governo anterior. “Foi um momento desesperador para a cultura. A cultura foi esfaqueada e jogada no chão, ensanguentada e nós (artistas), demonizados e acusados de bandidos. A cultura é sempre atacada, ela quase sempre se dissipa. Mas se reergue. É a cultura que salva, transforma e muda tudo”.

Ela observa a recuperação do setor. “Nós estamos nos levantando, ainda com ferimentos graves. Mas o importante é que as pessoas estavam sedentas por cultura, querem ouvir histórias, querem sonhar”.

Assista ao programa completo: