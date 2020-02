Cinquentinha, a nova minissérie da Globo

José Wilker, Marilia Gabriela, Susana Vieira

e Marilia Pêra

Foto: Fabrício Mota

A nova série da Globo terá oito capítulos e começa a ser gravada em 24 de agosto, com previsão de ir ao ar a partir do dia 2 de outubro, todas as sextas.

Susana Vieira, sempre ela, era uma das mais empolgadas na entrevista de lançamento de “Cinquentinha”, que aconteceu no Projac dia 10 de agosto: “Estou há 44 anos na televisão. Sou uma privilegiada em viver, durante esse tempo, mulheres lindas, que trepam, quer dizer, que fazem amor”. Perguntada sobre as coincidências na personalidade de Lara, sua personagem, já que Aguinaldo aproveitou o perfil de cada atriz para imprimir em seus respectivos papéis, Susana disparou: “Acho ótimo se o Aguinaldo me acha uma diva. Ele nos conhece bem, mas qualquer semelhança é mera coincidência. E, se for a minha biografia, tenho que cobrar direito autoral”, brincou.

Se a minissérie retrata mulheres que se recusam a envelhecer, o que pensam suas protagonistas sobre o assunto?



Marília Pêra, que viverá Rejane, se mostrou resignada com os efeitos da ação do tempo. “Não tem jeito. É melhor envelhecer bem. Por isso faço ioga, bebo muita água e tenho uma boa vida sexual”, resumiu.

Susana Vieira fez coro: “Faço minhas as palavras da Marília. Não tenho problemas em descer e subir escadas, tenho saúde, uma genética maravilhosa e também faço muito sexo”, gargalhou.

Já Marília Gabriela não teve o menor problema em assumir que “envelhecer é um saco, horrível” e que faz análise para lidar com a passagem dos anos. “Eu me recuso a envelhecer e tem dado certo. É um descompasso: a cabeça é imatura e o corpo é maduro. Sem falar que a minha família morre de doenças pavorosas. Mas os que sobrevivem têm peles e pernas maravilhosas!”, disse a intérprete de Mariana, que terá uma relação homossexual com Leila (Angela Vieira).