Cicely Tyson é primeira negra a receber Oscar honorário

Com mais de cinco décadas de carreira no cinema, a atriz americana Cicely Tyson, 93, será a primeira mulher negra a receber um Oscar honorário da Academia de Cinema. De acordo com a People, ela será contemplada durante o Governors Awards, que acontece no dia 18 de novembro.

Antes do cinema, Cicely Tyson foi modelo e atriz de teatro. Entre as produções que estrelou na telona estão “Histórias Cruzadas”, “Tomates Verdes Fritos” e “The River Niger”. Em 1972 ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em “Lágrimas de esperança”. Se tornou assim, a segunda mulher de origem africana a ser escolhida para a categoria. Antes disso, apenas Diana Ross havia alcançado o feito.

Atriz premiada, conquistou três Emmys. O primeiro, de melhor atriz em série dramática, em 1974, por sua performance em “The Autobiography of Miss Jane Pittman”. Depois, em 2013, ganhou um Tony Awards por seu papel na peça “The Trip to Bountiful”. Pode ser vista na televisão atualmente na série “How To Get Away With a Murder”, onde interpreta Ofelia. Cicely foi casada com Miles Davis por sete anos, na década de 80.