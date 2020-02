Christiane Torloni frequenta Paris há 32 anos: “Essa vida na rua é maravilhosa”

Christiane Torloni busca bons livros nas barracas de rua de Paris

Foto: J. L. Bulcão

Paris e Christiane Torloni tem uma relação de intimidade: a atriz frequenta a cidade há 32 anos, e conhece muito bem os cantinhos secretos das ruas francesas.

Em um passeio com a CONTIGO!, Torloni revelou seus lugares preferidos de Paris. A atriz confessou que gosta especialmente das barracas de rua. “Elas são incríveis. Paris é uma cidade que proporciona isso: comprar coisas sem precisar entrar em lojas. Essa vida na rua é maravilhosa. Além do mais, as cores das barracas são lindas, com seus vermelhos e alaranjados”, contou.

Aproveitamos o clima de verão para conversar também sobre trabalho, férias, política e carnaval!

