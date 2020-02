Christian Chávez mudou de país, redescobriu a fé e abraçou novos desafios

Christian Chávez conta que está envolvido em um projeto para a televisão americana e na turnê conjunta com Anahí

Foto: Divulgação

Desde o fim do RBD, Christian Chávez investe na carreira musical e agora tenta um voo ainda maior: fez teste para uma série americana. “Ainda estou esperando a resposta e estou ansioso… é um projeto imenso!” (seria Glee?).

O ex-RBD falou com o Direto do México uma semana antes de embarcar para o Brasil, onde se apresentará nos dias 26 (SP) e 27 de março (RJ) na turnê conjunta com Anahí.

Por que, entre seus ex-colegas de RBD, você escolheu Anahí para dividir a canção Libertad?

Musicalmente, temos uma conexão imensa. Além do mais, nos conhecemos muito antes do RBD e sempre fomos ligados. Ela também amou a canção Libertad assim que a escutou. Para nós é algo muito especial. Fala do direito das pessoas de serem quem elas são de verdade. Creio que não importa o quanto de dinheiro ou sucesso você tenha, sua liberdade não pode ser vendida por nada…

Por que resolveu mudar de país?

Nasci na fronteira dos EUA com o México e tenho dupla nacionalidade, então, não precisei tirar toda a documentação para morar aqui. Vim para cá porque em Los Angeles tenho mais oportunidade de conhecer gente com novas propostas para minha carreira. Acredito que todas as mudanças são boas e estou perseguindo uma meta. Tenho que fazer sacrifícios. Faz parte!

E viver sozinho não é fácil, hein?

Não é, viu! No México, eu já morava sozinho, mas era diferente, porque estava na mesma cidade na qual conheço todo mundo. A verdade é que sinto muita saudade. Sou apegado à família, nunca vivi fora do México, então, às vezes, me sinto bem triste, mas sei que é hora de amadurecer.

E você ainda está solteiro!

Olha, eu estive por cinco anos num relacionamento e agora estou solteiro. Me acostumei com a solidão e acho até bom, porque funciona muito para compor, me inspira demais. Além do que, não busco uma relação. Estou contente com o que tenho agora e sei que o amor chegará.



Camaleão, Christian voltou a pintar o cabelo, pois gosta de ser diferente

Foto: Divulgação



Mas as canções têm algo de desilusão amorosa, são tristes?

Não (risos)… São canções otimistas! Tem uma que eu escrevi recentemente que chama Amor Perfecto, ela fala que o amor está em nós mesmos. Não precisamos de alguém para nos sentir especiais, não é? Você deve amar-se e respeitar-se para ser feliz.

Você sempre faz piadinhas no Twitter… O que te faz rir de verdade?

Filha, tudo me faz rir! Todos os dias eu leio piadas pela manhã e compartilho com as pessoas no Twitter para animar o dia deles. Hoje, por exemplo, vi um vídeo de um bebezinho rindo de seu pai, que eu amei. Você já viu? Ele tinha uma risadinha tão terna que me alegrou o dia!

Recentemente, você contou que redescobriu a fé. Como aconteceu isso?

Sou de uma família católica e a igreja não aceita os homossexuais. Isso me fez perder a fé. Aí, há uns dias, tive a oportunidade de ir a uma igreja Metodista aqui em Los Angeles. É muito parecida com a missa católica, mas aprendi que o amor é para todos, independente da sua escolha sexual. Somos filhos de Deus e ele ama a todos por igual. Isso pra mim foi maravilhoso! Pude me reencontrar e acredito que é muito importante para todo mundo ter fé.

E qual foi a pior fofoca que já inventaram a seu respeito?

Quando eu estava com meu parceiro, disseram que eu era violento com ele. Isso me machucou muito, porque sempre fui supertranquilo e jamais seria capaz de ser agressivo com quem eu amo.

É verdade que você vai fazer uma novela gay na TV Azteca?

Não! A TV Azteca sempre me tratou bem, mas não tive contato com eles. Eu trabalho com a Televisa e não busco outra emissora. Tenho planos de atuar, mas na televisão americana. Não posso dizer ainda, mas tem a ver com música, é seriado e é algo gigantesco. Estou muito ansioso!