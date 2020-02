Chico Anysio critica Globo e alfineta colegas da emissora

O humorista criticou diretores da Globo por

empregarem parentes em suas novelas

Foto: Oscar Cabral

Já faz algum tempo que o ator, humorista e escritor Chico Anysio, 78 anos, vem manifestando sua insatisfação em relação à Rede Globo. Desde que ficou internado com pneumonia em maio deste ano, o artista tem utilizado o seu blog para divulgar algumas de suas chateações.

No início, Chico reclamava por não ser convidado para atuar na emissora. Agora que está em Caminho das Índias, na pele do trambiqueiro Namit, o motivo do desabafo é outro: a falta de espaço para atores mais velhos na TV.

Na semana passada, Chico postou na sua página na internet mais um texto sobre a rede e também a respeito dos diretores globais Jorge Fernando e Wolf Maya. Apesar das críticas, Chico Anysio deixou claro que está feliz com o personagem na novela de Gloria Perez. “(…) o meu papel parece que agradou à autora, pois ela o fez crescer e, parece até que eu (o Namit) irei acabar indo ao Brasil. O elenco da novela é gigantesco, mas eu contraceno sempre com os mesmos e, assim sendo, há pessoas que eu nunca vejo, como a (Letícia) Sabatella, a Laura Cardoso… Estive, de passagem, com a Débora Bloch e pelo menos uns 15 cujo nome eu nem sei, porque a Globo está cheia de jovens, algo que nasceu de uma frase do Daniel Filho quando ocupou por algum tempo o lugar do Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho): ‘A Globo precisa se juvenilizar1. Levaram o Daniel a sério e isso tem sido uma tortura para quem tem mais de 50 anos. Por causa disso, o Marcos Palmeira já fez papel de avô numa novela, o que, aliás, o irritou a ponto de ele sair da Globo e ir para a HBO protagonizar a série Mandrake”, alfinetou Chico em seu post.

Depois, o astro mostrou-se indignado também com uma possível acusação de nepotismo (quando alguém contrata parentes para trabalhar na mesma empresa) e atacou os diretores Jorge Fernando e Wolf Maya. O primeiro costuma escalar a mãe, Hilda Rebello, para as novelas que dirige e o segundo algumas vezes atua nas produções também dirigidas por ele.

“(…) Ainda divagando, eu me pergunto por que me chamam de nepotista por ter três filhos trabalhando – dois como atores e um na direção de TV. Que nome se dá ao Jorge Fernando? Mamatista? (…) Escalar a mãe é uma dose um pouco forte sob o meu ponto de vista. E só por uma divagação um pouco estendida, a panela do Wolf (Maya) é uma parada federal, porque ele está no seu elenco. Entende? Ele pega a novela, lê, olha bem e escolhe um papel para ele próprio interpretar. Não acho que ele faça mal, que não seja um grande ator, mas é uma covardia, por exemplo, com o José Mayer, o Humberto Martins e outros no mesmo nível e idades semelhantes. Isto não devia ser permitido, a não ser que ele entrasse para fazer papel de Wolf Maya – o que seria fácil de conseguir: bastava um telefonema para o autor”, desabafou o comediante.

Procurado pela reportagem, Jorge Fernando declarou, por intermédio de sua assessoria: “Agradeço o espaço que vocês estão oferecendo, mas não vou tomar nenhum partido sobre as declarações do Sr. Chico Anysio”.

Wolf Maya e Daniel Filho não retornaram as ligações para comentar o assunto.