Cheias de Charme: Segredo de Fabian e Inácio é revelado

Fim do segredo de Fabian e Inácio

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois da farsa de Inácio e Fabian (Ricardo Tozzi) desvendada por Chayene, Tom profetizou para Inácio que a vida dele nunca mais seria a mesma. Não dá outra: semanas depois do ocorrido, as fabianáticas ainda querem saber tudo sobre o sósia do ídolo. Então, os dois abrem o jogo no programa do Gentil (Gustavo Gasparani).

O que se sabe: há muito tempo, Inácio sofreu um trauma causado por Fabian. Nos bastidores, especula-se que os irmãos formavam uma dupla sertaneja e, em um dos shows, Fabian fez o mano pagar o maior mico. Por isso Inácio tem medo de palco! Outra hipótese é a de que o verdadeiro Fabian seja, na real, Inácio! Porém, em um dado momento da trajetória, o bonitão foi sequestrado por Dália (Maria Helena Chira) e, por isso, decidiu trocar de lugar com o gêmeo, que sempre quis a fama e o sucesso.

Outro tititi que rola é o segredo de Fabian, que Chayene sempre usa como chantagem. Ao que tudo indica, o cantor é gay e, como marketing, esconde a opção sexual.