Cheias de Charme: Chayene desmascara Inácio e Fabian durante show

Chayene desmascara dupla e causa confusão em show

Certo dia, antes de um espetáculo de Fabian (Ricardo Tozzi), Simone (Marília Martins) decide colocar o astro atrás de uma parede falsa para cantar, enquanto Inácio (Ricardo Tozzi) o dubla. Só que o truque não dura muito tempo… Com inveja de Rosário (Leandra Leal), que é escolhida para apresentar seu dueto com o ídolo, Chayene (Cláudia Abreu) aparece no meio do show e levanta a parede falsa deixando claro que Inácio estava no lugar do rei das domésticas. E, claro, tudo vira a maior confusão! A apresentação para no meio e, enquanto Tom (Bruno Mazzeo) tenta contornar a situação, as fabianáticas correm atrás da rainha do tecnobrega.

Para completar, Rosário, com toda razão, fica possessa com o ex-namorado e com o empresário, que é demitido. Quando a notícia cai na mídia, Gentil (Gustavo Gasparani) diz que descobrirá tudo sobre o sósia de Fabian. Então, Tom já prepara Inácio e afirma: a vida dele nunca mais será a mesma. Só que o moço fica arrasado com a possibilidade de Rosário não perdoá-lo, já que a ex-empreguete não quer nem olhar na cara dele.